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Příslušenství pro Philips Airfryer Pečicí sada, Rodinná velikost
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HD9956/00
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Pečicí sada rodinné velikosti je dokonalým příslušenstvím, se kterým bude vaše fritéza Airfryer Combi XXL 7000 Series nebo Premium XXL ještě univerzálnější. Vařte a pečte třeba čerstvý chléb, quiche, zapečené pokrmy, kari, polévky, dorty, muffiny... a mnohem více!