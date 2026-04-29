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Příslušenství pro Philips Airfryer Pečicí sada, Rodinná velikost

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Příslušenství pro Philips AirfryerPečicí sada, Rodinná velikost

HD9956/00

Příslušenství pro Philips Airfryer Pečicí sada, Rodinná velikost

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Návody a dokumentace

Pečicí sada rodinné velikosti je dokonalým příslušenstvím, se kterým bude vaše fritéza Airfryer Combi XXL 7000 Series nebo Premium XXL ještě univerzálnější. Vařte a pečte třeba čerstvý chléb, quiche, zapečené pokrmy, kari, polévky, dorty, muffiny... a mnohem více!

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  • 12 May 2026