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Sada s příslušenstvím pro Airfryer XXL Sada na pizzu XXL

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Sada s příslušenstvím pro Airfryer XXLSada na pizzu XXL

HD9953/00

Sada s příslušenstvím pro Airfryer XXL Sada na pizzu XXL

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Návody a dokumentace

S touto speciální sadou Philips Airfryer Pizza se z vás stane hotový mistr v přípravě domácí pizzy. Bez jakéhokoli předehřátí si svou oblíbenou pizzu můžete vychutnat už za 8 minut!

  • PDF soubor
  • 30 May 2026

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