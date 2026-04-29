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Sada s příslušenstvím pro Airfryer XXL Sada na pizzu XXL
Podpora
HD9953/00
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S touto speciální sadou Philips Airfryer Pizza se z vás stane hotový mistr v přípravě domácí pizzy. Bez jakéhokoli předehřátí si svou oblíbenou pizzu můžete vychutnat už za 8 minut!
Vše (5)
Jaký druh pečicí nádoby mohu vkládat do fritézy Philips Airfryer?
Mohu do fritézy Philips Airfryer vkládat pečicí papír nebo alobal?
Proč musím fritézu Philips Airfryer protřepávat?
Jak používat přednastavení na fritéze Philips Airfryer?
Jak vyčistit fritézu Philips Airfryer
Model mé fritézy Philips Airfryer není v seznamu aplikace HomeID
Fritéza Philips Airfryer nefunguje ani se nezapíná
Z mé fritézy Philips Airfryer vychází bílý kouř
Jídlo z mé fritézy Philips Airfryer není křupavé nebo takové, jak se očekávalo
Domácí hranolky z fritézy Philips Airfryer nejsou dle mých představ