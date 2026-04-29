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Příslušenství k fritéze Airfryer Sada na pořádání večírků XXL
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HD9950/00
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S touto speciální sadou na oslavy Philips Airfryer budete připraveni uspořádat zábavný a zdravý večírek se všemi oblíbenými pokrmy. Využijte prostor výrobku Airfryer na maximum pomocí dvouvrstvého příslušenství a oddělovače potravin.
Vše (4)
Jaký druh pečicí nádoby mohu vkládat do fritézy Philips Airfryer?
Mohu do fritézy Philips Airfryer vkládat pečicí papír nebo alobal?
Proč musím fritézu Philips Airfryer protřepávat?
Jak vyčistit fritézu Philips Airfryer
Fritéza Philips Airfryer nefunguje ani se nezapíná
Z mé fritézy Philips Airfryer vychází bílý kouř
Jídlo z mé fritézy Philips Airfryer není křupavé nebo takové, jak se očekávalo
Domácí hranolky z fritézy Philips Airfryer nejsou dle mých představ