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Příslušenství k fritéze Airfryer Sada na pořádání večírků XXL

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Příslušenství k fritéze AirfryerSada na pořádání večírků XXL

HD9950/00

Příslušenství k fritéze Airfryer Sada na pořádání večírků XXL

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Návody a dokumentace

S touto speciální sadou na oslavy Philips Airfryer budete připraveni uspořádat zábavný a zdravý večírek se všemi oblíbenými pokrmy. Využijte prostor výrobku Airfryer na maximum pomocí dvouvrstvého příslušenství a oddělovače potravin.

  • PDF soubor
  • 13 May 2026

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