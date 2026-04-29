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Příslušenství k fritéze Airfryer Sada na pečení XL
Podpora
HD9945/01
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Sada na pečení je dokonalým příslušenstvím, se kterým bude vaše fritéza XL Airfryer ještě univerzálnější. Vařte a pečte třeba lasagne, zapečené pokrmy, kari, polévky, dorty, muffiny... a mnohem více!
Vše (4)
Jak používat přednastavení na fritéze Philips Airfryer?
Jaký druh pečicí nádoby mohu vkládat do fritézy Philips Airfryer?
Proč musím fritézu Philips Airfryer protřepávat?
Mohu do fritézy Philips Airfryer vkládat pečicí papír nebo alobal?
Model mé fritézy Philips Airfryer není v seznamu aplikace HomeID
Domácí hranolky z fritézy Philips Airfryer nejsou dle mých představ
Fritéza Philips Airfryer nefunguje ani se nezapíná
Z mé fritézy Philips Airfryer vychází bílý kouř