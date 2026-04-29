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Příslušenství k fritéze Airfryer Sada na pečení XL

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Příslušenství k fritéze AirfryerSada na pečení XL

HD9945/01

Příslušenství k fritéze Airfryer Sada na pečení XL

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Návody a dokumentace

Sada na pečení je dokonalým příslušenstvím, se kterým bude vaše fritéza XL Airfryer ještě univerzálnější. Vařte a pečte třeba lasagne, zapečené pokrmy, kari, polévky, dorty, muffiny... a mnohem více!

  • PDF soubor
  • 5 June 2026

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