Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Příslušenství k vaření
Všechny řady
Příslušenství k fritéze Airfryer Sada na pečení L
Podpora
HD9925/01
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
Sada na pečení velikosti L je dokonalým příslušenstvím, se kterým bude vaše kompaktní fritéza Compact Airfryer ještě univerzálnější. Vařte a pečte třeba lasagne, zapečené pokrmy, kari, polévky, dorty, muffiny... a mnohem více!
Vše (5)
Jak používat přednastavení na fritéze Philips Airfryer?
Jaký druh pečicí nádoby mohu vkládat do fritézy Philips Airfryer?
Mohu do fritézy Philips Airfryer vkládat pečicí papír nebo alobal?
Proč musím fritézu Philips Airfryer protřepávat?
Jak vyčistit fritézu Philips Airfryer
Model mé fritézy Philips Airfryer není v seznamu aplikace HomeID
Fritéza Philips Airfryer nefunguje ani se nezapíná
Z mé fritézy Philips Airfryer vychází bílý kouř
Jídlo z mé fritézy Philips Airfryer není křupavé nebo takové, jak se očekávalo
Domácí hranolky z fritézy Philips Airfryer nejsou dle mých představ