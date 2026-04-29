VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Viva Collection Horkovzdušná fritéza Airfryer

Ukončeno

Podpora

Viva CollectionHorkovzdušná fritéza Airfryer

HD9925/00

Viva Collection Horkovzdušná fritéza Airfryer

Ukončeno

Přejít do obchodu

Přihlaste se nebo si vytvořte účet

Zaregistrujte svůj výrobek

Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.

Zaregistrujte se nyní

Návody a dokumentace

S tímto speciálním příslušenstvím na pečení HD9925/00 k fritéze Philips Airfryer můžete využít všechny své oblíbené recepty na pečení. Upečte chutné dorty, chléb, zapékané pokrmy, slané plněné koláče a další dobroty jednoduše, rychle a zdravě.

  • PDF soubor
  • 20 November 2025

Často kladené otázky

Řešení problémů

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme