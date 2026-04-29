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Viva Collection Horkovzdušná fritéza Airfryer
Ukončeno
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HD9925/00
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S tímto speciálním příslušenstvím na pečení HD9925/00 k fritéze Philips Airfryer můžete využít všechny své oblíbené recepty na pečení. Upečte chutné dorty, chléb, zapékané pokrmy, slané plněné koláče a další dobroty jednoduše, rychle a zdravě.
Vše (5)
Jak používat přednastavení na fritéze Philips Airfryer?
Jaký druh pečicí nádoby mohu vkládat do fritézy Philips Airfryer?
Mohu do fritézy Philips Airfryer vkládat pečicí papír nebo alobal?
Proč musím fritézu Philips Airfryer protřepávat?
Jak vyčistit fritézu Philips Airfryer
Model mé fritézy Philips Airfryer není v seznamu aplikace HomeID
Fritéza Philips Airfryer nefunguje ani se nezapíná
Z mé fritézy Philips Airfryer vychází bílý kouř
Jídlo z mé fritézy Philips Airfryer není křupavé nebo takové, jak se očekávalo
Domácí hranolky z fritézy Philips Airfryer nejsou dle mých představ
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