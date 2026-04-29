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Airfryer – košíčky na muffiny, příslušenství

Ukončeno

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Airfryer – košíčky na muffiny, příslušenství

HD9909/00

Airfryer – košíčky na muffiny, příslušenství

Ukončeno

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Návody a dokumentace

Díky snadno použitelným košíčkům na muffiny určeným pro všechny druhy fritéz Airfryer můžete dopřát sobě, rodině či přátelům výtečné muffiny a dortíky. Tyto barevné košíčky na muffiny jsou vyrobeny ze silikonu bez zápachu a snadno se vyprazdňují, čistí a skladují.

  • PDF soubor
  • 30 October 2025

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