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3 roky záruky na všechny produkty
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HD9876/90
Rapid CombiAir
Programy automatického vaření
Připojení k HomeID
Funkce pro přípravu pokrmů 22 v 1
Naše jedinečná patentovaná technologie zajišťuje nejrychlejší proudění vzduchu* s nastavitelnou rychlostí vzduchu pro rovnoměrné vaření. Zvolte nízké proudění vzduchu pro šetrné vaření steaků metodou sous-vide, pomalé vaření dušeného masa a dušení masa. Možnosti vysokého, nízkého a dynamického proudění vzduchu zajišťují, že vaše jídlo bude uvnitř vždy lahodně křehké a zvenku bude mít vámi požadovanou úroveň křupavosti.
Vyberte recept v aplikaci HomeID, odešlete jej do fritézy Airfryer a sledujte přípravu svého pokrmu z pohodlí své pohovky.
Inspirace pro vaření a kávu s více než 500 recepty a radami pro vaši domácnost.
1.0
z 5
1
Recenze
Baracuda15
19/05/2025
Україна
Ověřený kupující
Не працює з мобільним додатком Компанія Філіпс проблему не усунула. Вимушений був зробити повернення та придбати іншу модель
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)
V porovnání s horkovzdušnou fritézou Philips Airfryer HD9200
Příprava 1 kg čerstvých hranolků s 1 lžící oleje ve srovnání s tradičním fritováním ve 2 litrech oleje
Energetické náklady na přípravu jednoho kuřecího prsíčka (nastavení AF 160 °C bez předehřívání) nebo filetu z lososa (200 °C, bez předehřívání) v porovnání s použitím trouby energetické třídy A. Jedná se o průměrné procento na základě interního laboratorního měření produktů HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.