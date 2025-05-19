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  • Naše nejpokročilejší připojená fritéza Airfryer
  • Naše nejpokročilejší připojená fritéza Airfryer
  • Naše nejpokročilejší připojená fritéza Airfryer
  • Naše nejpokročilejší připojená fritéza Airfryer
  • Naše nejpokročilejší připojená fritéza Airfryer
  • Naše nejpokročilejší připojená fritéza Airfryer
  • Naše nejpokročilejší připojená fritéza Airfryer
  • Naše nejpokročilejší připojená fritéza Airfryer
  • Naše nejpokročilejší připojená fritéza Airfryer
  • Naše nejpokročilejší připojená fritéza Airfryer
  • Naše nejpokročilejší připojená fritéza Airfryer
  • Naše nejpokročilejší připojená fritéza Airfryer
  • Naše nejpokročilejší připojená fritéza Airfryer
  • Naše nejpokročilejší připojená fritéza Airfryer

Fritéza Airfryer Combi XXL ConnectedHorkovzdušná fritéza Airfryer Combi XXL Connected

HD9876/90

1
| (1) Recenze
Naše nejpokročilejší připojená fritéza Airfryer
Naše nejnovější generace od tvůrců originální fritézy Airfryer odstraňuje dohady a přináší nekompromisní výsledky. Nemusíte se starat o nastavení času, teploty a rychlosti proudění vzduchu – naše chytrá technologie to všechno udělá za vás.
Zobrazit všechny výhody

Pro vaření bez námahy a dokonalé výsledky

Naše nejpokročilejší připojená fritéza Airfryer

  • Rapid CombiAir

  • Programy automatického vaření

  • Připojení k HomeID

  • Funkce pro přípravu pokrmů 22 v 1

Technologie Rapid CombiAir pro extra chuť a rozmanitost

Technologie Rapid CombiAir pro extra chuť a rozmanitost

Naše jedinečná patentovaná technologie zajišťuje nejrychlejší proudění vzduchu* s nastavitelnou rychlostí vzduchu pro rovnoměrné vaření. Zvolte nízké proudění vzduchu pro šetrné vaření steaků metodou sous-vide, pomalé vaření dušeného masa a dušení masa. Možnosti vysokého, nízkého a dynamického proudění vzduchu zajišťují, že vaše jídlo bude uvnitř vždy lahodně křehké a zvenku bude mít vámi požadovanou úroveň křupavosti.

Vyberte, nastavte a relaxujte

Vyberte, nastavte a relaxujte

Vyberte recept v aplikaci HomeID, odešlete jej do fritézy Airfryer a sledujte přípravu svého pokrmu z pohodlí své pohovky.

Využijte skutečný potenciál své domácnosti s aplikací HomeID

Využijte skutečný potenciál své domácnosti s aplikací HomeID

Inspirace pro vaření a kávu s více než 500 recepty a radami pro vaši domácnost.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

1.0

z 5

1

Recenze

5
4
3
2

19/05/2025

Україна

Україна

Ověřený kupující

Не працює з мобільним додатком Компанія Філіпс проблему не усунула. Вимушений був зробити повернення та придбати іншу модель

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)

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Upozornění

  1. V porovnání s horkovzdušnou fritézou Philips Airfryer HD9200

  2. Příprava 1 kg čerstvých hranolků s 1 lžící oleje ve srovnání s tradičním fritováním ve 2 litrech oleje

  3. Energetické náklady na přípravu jednoho kuřecího prsíčka (nastavení AF 160 °C bez předehřívání) nebo filetu z lososa (200 °C, bez předehřívání) v porovnání s použitím trouby energetické třídy A. Jedná se o průměrné procento na základě interního laboratorního měření produktů HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.