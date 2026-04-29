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7000 Series Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
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HD9875/90
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EU Declaration of Conformity
User Manual Airfryer HD9875
Vše (5)
Může se více osob připojit k zařízení Philips Kitchen?
Proč fritéza Philips Airfryer během vaření pípá?
Jaký druh pečicí nádoby mohu vkládat do fritézy Philips Airfryer?
Proč musím fritézu Philips Airfryer protřepávat?
Mohu do fritézy Philips Airfryer vkládat pečicí papír nebo alobal?
Sada příslušenství pro Airfryer XXLSnídaňová sada
Přísluš. Airfryer 6,2 l, 8,3 l a 9 lDvouvrstvá varná souprava
Přísluš. Airfryer 6,2 l, 8,3 l a 9 lSnídaňová sada
Příslušenství k fritéze Airfryer 8,3 lGrilovací deska a plech na pizzu
Příslušenství k fritéze Airfryer 8,3 lOddělovač pokrmů 3 v 1
Přísluš. k fritéze Airfryer XXL 8,3 lSada pro napařování a restování 2 v 1
Příslušenství pro Philips AirfryerPečicí sada, Rodinná velikost
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