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Ukončeno
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HD9712/11
Ukončeno
User Manual Philips Incanto Super-automatic espresso machine
Model Saeco Incanto Executive je nadčasové mistrovské dílo navržené pro nic menšího, než je dokonalost. Vybírejte až z 8 nastavení a připravte si dokonalou kávu přesně podle své chuti. Dvojitý ohřívač vody zajistí profesionální výkon a rychlost.