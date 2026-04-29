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Saeco Incanto Executive Automatický kávovar

Ukončeno

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Saeco Incanto ExecutiveAutomatický kávovar

HD9712/11

Saeco Incanto Executive Automatický kávovar

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips Incanto Super-automatic espresso machine

  • PDF soubor, 5.2 MB
  • 13 March 2026

Model Saeco Incanto Executive je nadčasové mistrovské dílo navržené pro nic menšího, než je dokonalost. Vybírejte až z 8 nastavení a připravte si dokonalou kávu přesně podle své chuti. Dvojitý ohřívač vody zajistí profesionální výkon a rychlost.

  • PDF soubor
  • 29 March 2026

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