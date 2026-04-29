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Káva
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Saeco Incanto Automatický kávovar
Ukončeno
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HD9712/01
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Tips for use and maintenance Philips Minuto Super-automatic espresso machine
User Manual Philips Incanto Super-automatic espresso machine
Spařovací jednotka
Víko karafy na mléko
Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Trubička na mléko
Odměrka na kávu
KávovarVazelína pro spařovací jednotku Philips
Čisticí kartáček
Malý vodní filtr
Water hardness testing strip
Pod spařovací jednotkou kávovaru Philips se nachází mletá káva
Z nádržky v kávovaru Philips neteče žádná voda
Z kávovaru Philips nelze vyjmout spařovací jednotku
Můj kávovar Philips vyprazdňuje mletou kávu, aniž by připravil nápoj.
Káva připravovaná kávovarem Philips je vodnatá
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