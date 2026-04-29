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3000 Series Varná konvice Philips

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3000 SeriesVarná konvice Philips

HD9411/00

3000 Series Varná konvice Philips

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Návody a dokumentace

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF soubor, 635.9 kB
  • 24 March 2026

Uživatelská příručka

  • PDF soubor, 4.3 MB
  • 13 March 2026

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