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7000 Series Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou

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7000 SeriesRychlovarná konvice s dvojitou stěnou

HD9396/90

7000 Series Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou

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Návody a dokumentace

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF soubor, 634.6 kB
  • 13 March 2026

HD9396_642001001937_EU9_UM

  • PDF soubor, 4.3 MB
  • 13 March 2026

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