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Varné konvice
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Varná konvice
Ukončeno
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HD9322/40
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EU Declaration of conformity Philips Kettle HD9322/40 - English (US)
User Manual Philips Kettle
Vše (2)
Můhu konvici Philips použít bez filtru na vodní kámen?
Jak odstranit vodní kámen z konvice Philips
Konvice Philips se nezapne
Konvice Philips má uvnitř fleky
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