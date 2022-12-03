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  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky

Řada 3000Plastová varná konvice

HD9318/70

4.7
| (100) Recenze | 93% Doporučuje tento produkt
Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
Nová plastová varná konvice Philips s obsahem 1,7 l, automatickým otevíráním víka a světelnou kontrolkou vám umožní snadno a rychle připravit oblíbený nápoj.
Zobrazit všechny výhody

Obsah 1,7 l pro celou rodinu, ideální pro každého

Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky

  • 1,7 l

  • Víko s pružinou

  • Světelný indikátor

Ploché topné těleso pro rychlé přivedení k varu

Ploché topné těleso pro rychlé přivedení k varu

Skryté topné těleso z nerezové oceli zajišťuje rychlé přivedení k varu a snadné čištění.

Několikanásobný bezpečnostní systém proti vyvaření vody

Několikanásobný bezpečnostní systém proti vyvaření vody

Několikanásobný bezpečnostní systém proti vyvaření vody, s automatickým vypnutím, jakmile je voda připravena.

Světelný indikátor se při zapnutí konvice rozsvítí

Světelný indikátor se při zapnutí konvice rozsvítí

Elegantní indikátor světla zasazený ve vypínači osvětlí konvici, když je zapnutá.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

100

Recenze

93%

Doporučuje tento produkt

03/12/2022

Česká republika

Česká republika

Úžasný pomocník

Konvice je krásný a elegantní doplněk . Opravdu mně překvapila . Nejen ,že je designově hezká, ale je také velmi tichá, voda se v ni rychle ohřeje. Je dobře, že na odměrce na stěně konvice jsou označeny i počty hrnků celkem 7 šálků. Vejde se do ní 1,7 l vody . Výhodou je navíjecí kabel v podložce,takže se dá i zkrátit. Za mne určitě doporučuji.

Výhody

Rychlý ohřev, design, tichá

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice

26/11/2022

Česká republika

Česká republika

konvice HD9318/00

Pěkná konvice, s velkým objemem. Oproti předešlé se s ní dá lépe kontrolovat proud při vylévání, což jsem ocenil při přípravě filtrované kávy.

Výhody

objem, rychlost, sítko

Nevýhody

výška, záleží ale na dřezu/baterii

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice

25/11/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělé funkce i design

S konvicí jsme spokojeni celá rodina. Hlavně z objemu vody, který pojme, z pružiny na víku, která naše předchozí konvice neměla, že má snadno čitelný ukazatel vody, dále oceňuji její minimalistický design a bezdrátovost. Hned je ranní vaření čaje pro celou rodinu příjemnější.

Výhody

bezdrátovost, čitelný ukazatel vody, objev vody, plastové a designové provedení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
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  • Vybrané články o zdravém životním stylu