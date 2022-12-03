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3 roky záruky na všechny produkty
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1,7 l
Víko s pružinou
Světelný indikátor
Skryté topné těleso z nerezové oceli zajišťuje rychlé přivedení k varu a snadné čištění.
Několikanásobný bezpečnostní systém proti vyvaření vody, s automatickým vypnutím, jakmile je voda připravena.
Elegantní indikátor světla zasazený ve vypínači osvětlí konvici, když je zapnutá.
4.7
z 5
100
Recenze
93%
Doporučuje tento produkt
_martirossa
03/12/2022
Česká republika
Úžasný pomocník
Konvice je krásný a elegantní doplněk . Opravdu mně překvapila . Nejen ,že je designově hezká, ale je také velmi tichá, voda se v ni rychle ohřeje. Je dobře, že na odměrce na stěně konvice jsou označeny i počty hrnků celkem 7 šálků. Vejde se do ní 1,7 l vody . Výhodou je navíjecí kabel v podložce,takže se dá i zkrátit. Za mne určitě doporučuji.
Výhody
Rychlý ohřev, design, tichá
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice
zaxc
26/11/2022
Česká republika
konvice HD9318/00
Pěkná konvice, s velkým objemem. Oproti předešlé se s ní dá lépe kontrolovat proud při vylévání, což jsem ocenil při přípravě filtrované kávy.
Výhody
objem, rychlost, sítko
Nevýhody
výška, záleží ale na dřezu/baterii
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice
Merily1
25/11/2022
Česká republika
Skvělé funkce i design
S konvicí jsme spokojeni celá rodina. Hlavně z objemu vody, který pojme, z pružiny na víku, která naše předchozí konvice neměla, že má snadno čitelný ukazatel vody, dále oceňuji její minimalistický design a bezdrátovost. Hned je ranní vaření čaje pro celou rodinu příjemnější.
Výhody
bezdrátovost, čitelný ukazatel vody, objev vody, plastové a designové provedení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice