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Varné konvice
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Řada 3000 Černá konvice, rodinná velikost 1,7 l
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HD9318/20
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EU Declaration of Conformity - English (US)
D000880739 DFU HD9318 EU9 online_V2
SADA FILTRU, ČERNÁ
ZÁKLADNA, ČERNÁ
Konvice Philips se nezapne
Konvice Philips má uvnitř fleky
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