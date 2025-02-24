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  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
  • Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky

Řada 3000Černá konvice, rodinná velikost 1,7 l

HD9318/20

4.7
| (18) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt
Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
Nová plastová varná konvice Philips s obsahem 1,7 l, automatickým otevíráním víka a světelnou kontrolkou vám umožní snadno a rychle připravit oblíbený nápoj.
Zobrazit všechny výhody

Obsah 1,7 l pro celou rodinu, ideální pro každého

Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky

  • 1,7 l

  • Víko s pružinou

  • Světelný indikátor

Ploché topné těleso pro rychlé přivedení k varu

Ploché topné těleso pro rychlé přivedení k varu

Skryté topné těleso z nerezové oceli zajišťuje rychlé přivedení k varu a snadné čištění.

Několikanásobný bezpečnostní systém proti vyvaření vody

Několikanásobný bezpečnostní systém proti vyvaření vody

Několikanásobný bezpečnostní systém proti vyvaření vody, s automatickým vypnutím, jakmile je voda připravena.

Světelný indikátor se při zapnutí konvice rozsvítí

Světelný indikátor se při zapnutí konvice rozsvítí

Elegantní indikátor světla zasazený ve vypínači osvětlí konvici, když je zapnutá.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

18

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

3
1

24/02/2025

Україна

Україна

Супер вибір

Продукт суперовий. Швидко та безшумно гріє. Повністю відповідає критерію ЦІНА-ЯКІСТЬ. Рекомендую придбати.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 HD9318/20 Чайник

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 HD9318/20 Чайник

15/12/2024

Україна

Україна

Ověřený kupující

Дуже задоволена покупкою!

Замовлення вислали швидко, отримала вже наступного дня!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 HD9318/20 Чайник

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 HD9318/20 Чайник

20/08/2024

Україна

Україна

Ověřený kupující

Чудовий дизайн

Надійність, функціонал, дизайн та чкість матеріалів.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 HD9318/20 Чайник

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 HD9318/20 Чайник

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu