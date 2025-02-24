3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
1,7 l
Víko s pružinou
Světelný indikátor
Skryté topné těleso z nerezové oceli zajišťuje rychlé přivedení k varu a snadné čištění.
Několikanásobný bezpečnostní systém proti vyvaření vody, s automatickým vypnutím, jakmile je voda připravena.
Elegantní indikátor světla zasazený ve vypínači osvětlí konvici, když je zapnutá.
4.7
z 5
18
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
DOC 65
24/02/2025
Україна
Супер вибір
Продукт суперовий. Швидко та безшумно гріє. Повністю відповідає критерію ЦІНА-ЯКІСТЬ. Рекомендую придбати.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 HD9318/20 Чайник
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 HD9318/20 Чайник
shemetova_official
15/12/2024
Україна
Ověřený kupující
Дуже задоволена покупкою!
Замовлення вислали швидко, отримала вже наступного дня!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 HD9318/20 Чайник
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 HD9318/20 Чайник
velista
20/08/2024
Україна
Ověřený kupující
Чудовий дизайн
Надійність, функціонал, дизайн та чкість матеріалів.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 HD9318/20 Чайник
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 HD9318/20 Чайник