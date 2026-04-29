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Řada 5000 Connected Airfryer 5000 Series XL
Podpora
HD9280/30
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UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Může se více osob připojit k zařízení Philips Kitchen?
Jak používat přednastavení na fritéze Philips Airfryer?
Musím z nádoby fritézy Airfryer vyjmout pryžovou zátku?
Jaký druh pečicí nádoby mohu vkládat do fritézy Philips Airfryer?
Mohu do fritézy Philips Airfryer vkládat pečicí papír nebo alobal?
Přísluš. Airfryer 6,2 l, 8,3 l a 9 lDvouvrstvá varná souprava
Příslušenství pro Airfryer 6,2 lGrilovací souprava
Essential XLPryžová zátka
Příslušenství k fritéze AirfryerSada na pečení XL
Příslušenství k fritéze Airfryer
Ovládání kuchyňského spotřebiče Philips prostřednictvím aplikace HomeID nefunguje
Jak resetovat kuchyňský spotřebič Philips a vymazat veškeré údaje
Jak vyjmu košík fritézy Philips Airfryer z nádoby?
Nemohu propojit svůj kuchyňský spotřebič Philips s aplikací NutriU
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