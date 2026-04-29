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3000 Series Airfryer XL
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HD9270/00
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UKCA-Declaration of Conformity - English (US)
Airfryer Spectre IIB Non-WiFi EEU1
Vše (7)
Zařízení (1)
Jak používat přednastavení na fritéze Philips Airfryer?
Musím z nádoby fritézy Airfryer vyjmout pryžovou zátku?
Jak vyjmu košík fritézy Philips Airfryer z nádoby?
Jaký druh pečicí nádoby mohu vkládat do fritézy Philips Airfryer?
Mohu do fritézy Philips Airfryer vkládat pečicí papír nebo alobal?
Přísluš. Airfryer 6,2 l, 8,3 l a 9 lDvouvrstvá varná souprava
Příslušenství pro Airfryer 6,2 lGrilovací souprava
Příslušenství k fritéze AirfryerSada na pečení XL
Příslušenství k fritéze Airfryer
Na displeji fritézy Philips Airfryer se zobrazují pomlčky nebo chybový kód
Model mé fritézy Philips Airfryer není v seznamu aplikace HomeID
Fritéza Philips Airfryer nefunguje ani se nezapíná
Z mé fritézy Philips Airfryer vychází bílý kouř
Jídlo z mé fritézy Philips Airfryer není křupavé nebo takové, jak se očekávalo
Domácí hranolky z fritézy Philips Airfryer nejsou dle mých představ
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