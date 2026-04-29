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Essential Airfryer XL
Ukončeno
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HD9260/90
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ICM Recipe Booklet Philips Essential Airfryer XL HD9260/90
EU Declaration of conformity Philips Essential Airfryer XL HD9260/90 - English (US)
Vše (5)
Jak používat přednastavení na fritéze Philips Airfryer?
Jaký druh pečicí nádoby mohu vkládat do fritézy Philips Airfryer?
Proč musím fritézu Philips Airfryer protřepávat?
Mohu do fritézy Philips Airfryer vkládat pečicí papír nebo alobal?
Jak vyčistit fritézu Philips Airfryer
Příslušenství pro Airfryer 6,2 lGrilovací souprava
Příslušenství k fritéze AirfryerSada na pečení XL
Příslušenství k fritéze Airfryer
Model mé fritézy Philips Airfryer není v seznamu aplikace HomeID
Jídlo z mé fritézy Philips Airfryer není křupavé nebo takové, jak se očekávalo
Domácí hranolky z fritézy Philips Airfryer nejsou dle mých představ
Fritéza Philips Airfryer nefunguje ani se nezapíná
Z mé fritézy Philips Airfryer vychází bílý kouř
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