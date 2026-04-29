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Horkovzdušná fritéza Airfryer Airfryer 5000 series Connected
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HD9255/30
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UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
Vše (8)
Může se více osob připojit k zařízení Philips Kitchen?
Jak používat přednastavení na fritéze Philips Airfryer?
Musím z nádoby fritézy Airfryer vyjmout pryžovou zátku?
Z fritézy Philips Airfryer se line zápach plastu
Jaký druh pečicí nádoby mohu vkládat do fritézy Philips Airfryer?
Příslušenství pro Airfryer 3,2 a 4,2 lSada na grilování
Essential CompactKošík s rychlým čištěním
Essential CompactNádoba
Essential CompactNádoba pro Airfryer
Essential CompactPryžová zátka
Příslušenství k fritéze AirfryerSada na pečení L
Ovládání kuchyňského spotřebiče Philips prostřednictvím aplikace HomeID nefunguje
Jak resetovat kuchyňský spotřebič Philips a vymazat veškeré údaje
Jak vyjmu košík fritézy Philips Airfryer z nádoby?
Nemohu propojit svůj kuchyňský spotřebič Philips s aplikací NutriU
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