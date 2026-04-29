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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
Podpora
HD9220/40
Ukončeno
Model mé fritézy Philips Airfryer není v seznamu aplikace HomeID
Z mé fritézy Philips Airfryer vychází bílý kouř
Domácí hranolky z fritézy Philips Airfryer nejsou dle mých představ
Jídlo z mé fritézy Philips Airfryer není křupavé nebo takové, jak se očekávalo
Fritéza Philips Airfryer nefunguje ani se nezapíná