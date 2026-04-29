Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Vaření
Všechny řady
Vařič vajec řady 3000 Perfektně uvařená vejce, každý den
Podpora
HD9137/90
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
EU Declaration of Conformity - English (US)
Příručka s důležitými informacemi
Vše (4)
Z vařiče Philips Egg Cooker je cítit zápach spáleniny
Jak ve vařiči na vejce Philips Egg Cooker uvařit méně vajec
Jak vyjmu ztracené vejce z vařiče Philips Egg Cooker?
Jak pomocí vařiče Philips Egg Cooker uvařit vajíčka tak, jak chci?
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme