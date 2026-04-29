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Saeco Xelsis Evo Automatický kávovar
Ukončeno
Podpora
HD8954/09
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Quick start guide Philips Xelsis Evo Super-automatic espresso machine
EU Declaration of conformity Philips Xelsis Evo Super-automatic espresso machine HD8954/09 - English (US)
Spařovací jednotka
Mřížka nádobky na odkapávání
Nádobka na odkapávání
Víko karafy na mléko
Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Trubička na mléko
Exprelia EvoKompletní karafa na mléko
Odměrka na kávu
KávovarVazelína pro spařovací jednotku Philips
Čisticí kartáček
Přihrádka na mletou kávu
Kryt odpadní nádoby
Kryt vnitřní nádobky na odkapávání
Vnitřní nádobka na odkapávání
Nádržka na vodu
Víko na nádrž na vodu
Malý vodní filtr
Water hardness testing strip
Tácek na odkapávání kávovaru Philips se rychle plní
Teplota kávy z kávovaru Philips není dost vysoká
Kávovar Philips nelze zapnout
Můj kávovar Philips zobrazuje zprávu „Vyprázdněte přihrádku na mletou kávu“, ale ta je již prázdná
Mléko z kávovaru Philips není dobře napěněné
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