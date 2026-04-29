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Káva
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Philips Saeco Xelsis Automatický espresovač
Ukončeno
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HD8943/19
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User Manual Philips Xelsis Super-automatic espresso machine
Quick start guide Philips Xelsis Super-automatic espresso machine
Plně automatický kávovarNapájecí kabel
KávovarVazelína pro spařovací jednotku Philips
Spařovací jednotka
Čisticí kartáček
Přihrádka na mletou kávu
Kryt odpadní nádoby
Kryt vnitřní nádobky na odkapávání
Vnitřní nádobka na odkapávání
Nádržka na vodu
Nádobka na odkapávání
Water hardness testing strip
Pod spařovací jednotkou kávovaru Philips se nachází mletá káva
Z nádržky v kávovaru Philips neteče žádná voda
Z kávovaru Philips nelze vyjmout spařovací jednotku
Můj kávovar Philips vyprazdňuje mletou kávu, aniž by připravil nápoj.
Káva připravovaná kávovarem Philips je vodnatá
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