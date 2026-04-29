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Ukončeno
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HD8918/09
Ukončeno
Můžu ve svém kávovaru Philips používat jiný filtr?
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Postup promazávání spařovací jednotky kávovaru Philips
Jak upravit objem nápoje u kávovaru Philips
Jak mohu z espresovače Saeco Incanto odstranit vodní kámen
Jak používat tablety pro odstranění kávového oleje Philips?
Jak odstranit vodní kámen z kávovaru Philips
Tácek na odkapávání kávovaru Philips se rychle plní
Teplota kávy z kávovaru Philips není dost vysoká
Kávovar Philips nelze zapnout
Můj kávovar Philips zobrazuje zprávu „Vyprázdněte přihrádku na mletou kávu“, ale ta je již prázdná
Mléko z kávovaru Philips není dobře napěněné
Káva připravovaná kávovarem Philips je vodnatá
Kávovar Philips vydává hlasité zvuky
Z kávovaru Philips nelze vyjmout spařovací jednotku
Můj kávovar Philips vyprazdňuje mletou kávu, aniž by připravil nápoj.
Pod spařovací jednotkou kávovaru Philips se nachází mletá káva
Z nádržky v kávovaru Philips neteče žádná voda
Na kávovaru Philips se zobrazuje chybový kód
Z kávovaru Philips nevytéká žádná káva