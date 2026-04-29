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Ukončeno
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HD8906/01
Ukončeno
User Manual Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine HD8906/01
Společnost Saeco představuje espresovač Intelia Deluxe. Praktický výdobytek technologie, který zaručuje ověřenou kvalitu, pohodlnost použití a kávu božské chuti. S krytem z nerezové oceli a nadčasovým designem je espresovač Intelia zástupcem italského řemesla.
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Můj kávovar Philips vyprazdňuje mletou kávu, aniž by připravil nápoj.
Káva připravovaná kávovarem Philips je vodnatá
Kávovar Philips vydává hlasité zvuky
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Z nádržky v kávovaru Philips neteče žádná voda
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