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Ukončeno
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HD8904/01
Ukončeno
User Manual Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine HD8904/01
Společnost Saeco představuje espresovač Intelia Deluxe. Praktický výdobytek technologie, který zaručuje ověřenou kvalitu, pohodlnost použití a kávu božské chuti. S krytem z nerezové oceli a nadčasovým designem je espresovač Intelia zástupcem italského řemesla.