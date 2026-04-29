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Saeco Intelia Deluxe Automatický kávovar

Ukončeno

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Saeco Intelia DeluxeAutomatický kávovar

HD8904/01

Saeco Intelia Deluxe Automatický kávovar

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine HD8904/01

  • PDF soubor, 4.1 MB
  • 13 March 2026

Společnost Saeco představuje espresovač Intelia Deluxe. Praktický výdobytek technologie, který zaručuje ověřenou kvalitu, pohodlnost použití a kávu božské chuti. S krytem z nerezové oceli a nadčasovým designem je espresovač Intelia zástupcem italského řemesla.

  • PDF soubor
  • 29 March 2026

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