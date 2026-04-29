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Saeco Intelia Deluxe Automatický kávovar

Ukončeno

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Saeco Intelia DeluxeAutomatický kávovar

HD8902/01

Saeco Intelia Deluxe Automatický kávovar

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine

  • PDF soubor, 4.2 MB
  • 13 March 2026

Společnost Saeco představuje espresovač Intelia. Praktický kvalitní výdobytek technologie, který zaručuje mimořádnou pohodlnost použití a kávu božské chuti. S krytem s nadčasovým designem je espresovač Intelia Deluxe hrdým zástupcem italského řemesla.

  • PDF soubor
  • 29 March 2026

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