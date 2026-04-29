3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Podpora
HD8902/01
Ukončeno
User Manual Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
Společnost Saeco představuje espresovač Intelia. Praktický kvalitní výdobytek technologie, který zaručuje mimořádnou pohodlnost použití a kávu božské chuti. S krytem s nadčasovým designem je espresovač Intelia Deluxe hrdým zástupcem italského řemesla.