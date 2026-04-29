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Káva
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Saeco Exprelia Automatický kávovar
Ukončeno
Podpora
HD8858/01
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EU Declaration of conformity Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8858/01 - English (US)
User Manual Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8858/01
Spařovací jednotka
Víko karafy
Nádobka na odkapávání
Příslušenství pro údržbuAquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
Odvápňovací přípravek Originál Philips, Saeco
Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Příslušenství pro údržbuAquaClean Originál vodní filtry Philips, Saeco 2ks
Trubička na mléko
Exprelia EvoNádržka na vodu
Exprelia EvoKompletní karafa na mléko
Odměrka na kávu
Plně automatický kávovarNapájecí kabel
KávovarVazelína pro spařovací jednotku Philips
Čisticí kartáček
Přihrádka na mletou kávu
Kryt vnitřní nádobky na odkapávání
Vnitřní nádobka na odkapávání
Nádržka na vodu
Víko nádržky na vodu
Víko nádobky na kávová zrna
Kryt nádobky na odkapávání
Malý vodní filtr
Water hardness testing strip
Tácek na odkapávání kávovaru Philips se rychle plní
Teplota kávy z kávovaru Philips není dost vysoká
Kávovar Philips nelze zapnout
Můj kávovar Philips zobrazuje zprávu „Vyprázdněte přihrádku na mletou kávu“, ale ta je již prázdná
Mléko z kávovaru Philips není dobře napěněné
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