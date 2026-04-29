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Káva
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Saeco Energica Automatický kávovar
Ukončeno
Podpora
HD8852/09
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EU Declaration of conformity Philips Energica Super-automatic espresso machine HD8852/09 - English (US)
User Manual Philips Energica Super-automatic espresso machine HD8852/09
Kompletní karafa
Víko karafy na mléko
Nádobka na odkapávání
Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Trubička na mléko
Plně automatický kávovarNapájecí kabel
KávovarVazelína pro spařovací jednotku Philips
Čisticí kartáček
Přihrádka na mletou kávu
Kryt vnitřní nádobky na odkapávání
Vnitřní nádobka na odkapávání
Nádržka na vodu
Víko nádržky na vodu
Víko nádobky na kávová zrna
Kryt nádobky na odkapávání
Malý vodní filtr
Water hardness testing strip
Tácek na odkapávání kávovaru Philips se rychle plní
Teplota kávy z kávovaru Philips není dost vysoká
Kávovar Philips nelze zapnout
Můj kávovar Philips zobrazuje zprávu „Vyprázdněte přihrádku na mletou kávu“, ale ta je již prázdná
Mléko z kávovaru Philips není dobře napěněné
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