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Philips Saeco Syntia Automatický espresovač
Ukončeno
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HD8833/19
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User Manual Philips Syntia Super-automatic espresso machine
Quick start guide Philips Syntia Super-automatic espresso machine
Plně automatický kávovarNapájecí kabel
KávovarVazelína pro spařovací jednotku Philips
Spařovací jednotka
Čisticí kartáček
Malý vodní filtr
Water hardness testing strip
Tácek na odkapávání kávovaru Philips se rychle plní
Teplota kávy z kávovaru Philips není dost vysoká
Kávovar Philips nelze zapnout
Můj kávovar Philips zobrazuje zprávu „Vyprázdněte přihrádku na mletou kávu“, ale ta je již prázdná
Mléko z kávovaru Philips není dobře napěněné
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