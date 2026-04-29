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Káva
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Saeco Intuita Automatický espresovač
Ukončeno
Podpora
HD8750/19
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EU Declaration of conformity Philips Intuita Super-automatic espresso machine HD8750/19 - English (US)
User Manual Philips Intuita Super-automatic espresso machine HD8750/19
Funkce Cappuccinatore
Mřížka nádobky na odkapávání
Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Přihrádka na mletou kávu
Spařovací jednotka
Víko násypky na kávová zrna
Klasický napěňovač mléka
Víko nádobky na kávová zrna
Zásuvka na zbytky kávy
Klíč pro nastavení mletí
Plně automatický kávovarNapájecí kabel
KávovarVazelína pro spařovací jednotku Philips
Čisticí kartáček
Malý vodní filtr
Water hardness testing strip
Tácek na odkapávání kávovaru Philips se rychle plní
Teplota kávy z kávovaru Philips není dost vysoká
Kávovar Philips nelze zapnout
Můj kávovar Philips zobrazuje zprávu „Vyprázdněte přihrádku na mletou kávu“, ale ta je již prázdná
Mléko z kávovaru Philips není dobře napěněné
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