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Káva
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Saeco Poemia Manuální espresovač
Ukončeno
Podpora
HD8325/79
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EU Declaration of conformity Philips Poemia Manual Espresso machine HD8325/79 - English (US)
User Manual Philips Poemia Manual Espresso machine
Nádržka na vodu
Adaptér na kávové kapsle E.S.E.
Víko na nádobu na vodu
Mřížka nádobky na odkapávání
Nádobka na odkapávání
Kryt nádobky na odkapávání
Vnitřní trubice napěňovače mléka Pannarello
Filtr na 2 šálky
Držák filtru Philips
Odměrná lžíce na mletou kávu
Čisticí kartáček
Water hardness testing strip
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