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Káva
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Philips Saeco Poemia Manuální espresovač
Ukončeno
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HD8325/09
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User Manual Philips Poemia Manual Espresso machine
Ruční espresovač Saeco nabízí milovníkům tradiční přípravy kávy vše pro dokonalé každodenní espresso. Patentovaný tlakový filtr Crema zaručuje dlouhotrvající lahodnou pěnu při každém použití.
Filtr na 2 šálky
Držák filtru Philips
Čisticí kartáček
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