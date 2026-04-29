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Philips Saeco Poemia Manuální espresovač

Ukončeno

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Philips Saeco PoemiaManuální espresovač

HD8325/09

Philips Saeco Poemia Manuální espresovač

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips Poemia Manual Espresso machine

  • PDF soubor, 2.2 MB
  • 14 March 2024

Ruční espresovač Saeco nabízí milovníkům tradiční přípravy kávy vše pro dokonalé každodenní espresso. Patentovaný tlakový filtr Crema zaručuje dlouhotrvající lahodnou pěnu při každém použití.

  • PDF soubor
  • 4 July 2024

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