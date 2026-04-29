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Káva
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Saeco Poemia Manuální espresovač
Ukončeno
Podpora
HD8323/69
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EU Declaration of conformity Philips Poemia Manual Espresso machine HD8323/69 - English (US)
User Manual Philips Poemia Manual Espresso machine HD8323/69
Nádržka na vodu
Adaptér na kávové kapsle E.S.E.
Víko na nádobu na vodu
Nádobka na odkapávání
Kryt nádobky na odkapávání
Vnitřní trubice napěňovače mléka Pannarello
Filtr na 2 šálky
Držák filtru Philips
Odměrná lžíce na mletou kávu
Čisticí kartáček
Water hardness testing strip
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