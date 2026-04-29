Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Káva
Všechny řady
Philips All-in-1 Brew Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Podpora
HD7900/50
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
EU Declaration of Conformity - English (US)
HD7900 Online User Manual DFU
Vše (2)
Jak vyčistím kávovar Phillips?
Jak často odstraňovat vodní kámen z kávovaru Philips?
Nedaří se mi pohnout voličem hrubosti mletí kávovaru Philips
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme