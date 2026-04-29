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SENSEO® Original Kávovar pro kávové kapsle

Ukončeno

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SENSEO® OriginalKávovar pro kávové kapsle

HD7810/70

SENSEO® Original Kávovar pro kávové kapsle

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips - English (US)

  • PDF soubor, 981.7 kB
  • 14 March 2024

Skvělá káva pouhým stisknutím tlačítka! Kávovar SENSEO® Original se snadno používá společně se speciálně vyvinutými kávovými kapslemi SENSEO®.

  • PDF soubor
  • 8 November 2025

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