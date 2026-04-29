Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Káva
Všechny řady
SENSEO® Original Kávovar pro kávové kapsle
Ukončeno
Podpora
HD7810/70
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
User Manual Philips - English (US)
Skvělá káva pouhým stisknutím tlačítka! Kávovar SENSEO® Original se snadno používá společně se speciálně vyvinutými kávovými kapslemi SENSEO®.
Kryt na výpust
Podšálek
Nálevka na kávu
Nádobka na odkapávání
Držák na 1 kapsli
Držák na 1 kapsli Philips
Držák na 2 kapsle Philips
Nádržka na vodu Philips
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme