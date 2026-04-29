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Daily Collection Kávovar

Ukončeno

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Daily CollectionKávovar

HD7450/70

Daily Collection Kávovar

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips Daily Collection Coffee maker HD7450/70

  • PDF soubor, 1.8 MB
  • 12 March 2024

Vychutnejte si dobrou filtrovanou kávu díky kávovaru Philips, který má chytrý a kompaktní design pro snadné skladování.

  • PDF soubor
  • 15 August 2024

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