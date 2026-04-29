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Káva
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Daily Collection Kávovar
Ukončeno
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HD7450/70
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User Manual Philips Daily Collection Coffee maker HD7450/70
Vychutnejte si dobrou filtrovanou kávu díky kávovaru Philips, který má chytrý a kompaktní design pro snadné skladování.
Vše (1)
Jak často odstraňovat vodní kámen z kávovaru Philips?
Stálý filtr na kávu
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