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Daily Collection Kávovar

Ukončeno

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Daily CollectionKávovar

HD7448/70

Daily Collection Kávovar

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips Daily Collection Coffee maker

  • PDF soubor, 1.2 MB
  • 11 March 2024

Vychutnejte si dobrou kávu ze spolehlivého kávovaru s praktickým a kompaktním designem pro snadné uložení – patří do každé kuchyně.

  • PDF soubor
  • 6 September 2024

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