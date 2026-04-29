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Stolní gril
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HD6222/90
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Užijte si chutě domácího grilování se stolním grilem Philips. Dvě topné zóny a oboustranné desky nabízí všestranné vaření a dokonalé výsledky.
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