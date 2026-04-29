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Stolní gril

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Stolní gril

HD6222/90

Stolní gril

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Návody a dokumentace

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF soubor, 187.3 kB
  • 24 March 2026

Užijte si chutě domácího grilování se stolním grilem Philips. Dvě topné zóny a oboustranné desky nabízí všestranné vaření a dokonalé výsledky.

  • PDF soubor
  • 6 June 2026

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