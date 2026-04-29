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Aluminium Collection Kávovar

Ukončeno

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Aluminium CollectionKávovar

HD5410/00

Aluminium Collection Kávovar

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips Aluminium Collection Coffee maker HD5410/00

  • PDF soubor, 1.9 MB
  • 10 March 2024

Díky tomuto elegantnímu kávovaru a jeho jedinečnému systému Boil & Brew si vychutnáte bohaté aroma kávy a plnou chuť.

  • PDF soubor
  • 31 March 2024

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