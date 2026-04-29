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Káva
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Aluminium Collection Kávovar
Ukončeno
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HD5410/00
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User Manual Philips Aluminium Collection Coffee maker HD5410/00
Díky tomuto elegantnímu kávovaru a jeho jedinečnému systému Boil & Brew si vychutnáte bohaté aroma kávy a plnou chuť.
Vše (1)
Jak často odstraňovat vodní kámen z kávovaru Philips?
Stálý filtr na kávu
Pryžová vložka
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