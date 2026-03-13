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Kávovar Vazelína pro spařovací jednotku Philips

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KávovarVazelína pro spařovací jednotku Philips

HD5061/01

Kávovar Vazelína pro spařovací jednotku Philips

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  • How to lubricate the brew group Philips 4400 and 5500 Espresso series
    How to lubricate the brew group Philips 4400 and 5500 Espresso series

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Návody a dokumentace

Díky vazelíně v této tubě od společnosti Philips můžete zajistit dokonalý stav spařovací jednotky kávovaru. Vazelína je spotřebitelsky naprosto nezávadná.

  • PDF soubor
  • 8 April 2026

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