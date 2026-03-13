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Kávovar Vazelína pro spařovací jednotku Philips
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HD5061/01
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Díky vazelíně v této tubě od společnosti Philips můžete zajistit dokonalý stav spařovací jednotky kávovaru. Vazelína je spotřebitelsky naprosto nezávadná.
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