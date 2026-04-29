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Kolekce Daily Toaster
Ukončeno
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HD4825/00
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Eco passport Philips Daily Collection Toaster - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Toaster HD4825/00 - English (US)
Vše (2)
Mohu pomocí topinkovače Philips ohřívat housky nebo croissanty?
Jaké nastavení propečení bych měl(a) u topinkovače Philips použít?
Chléb se zasekává v topinkovači Philips
Topinkovač Philips se nezapne
Páčka topinkovače Philips nezůstává dole
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