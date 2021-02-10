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Ukončeno
HD4681/80
1,7 l, 2 400 W
Indikátor úrovně hladiny vody
Oranžovobílý
Výklopné víko
Zvuková signalizace oznámí, jakmile je voda připravena
4.2
z 5
9
Recenze
Bobo53
10/02/2021
Slovensko
Produkt má dobré funkcie.
Chcem opäť takú kanvicu a už sa nevyrába. Hlavne vydržala dlho a cinknutie po dokončení.
Výhody
Zvukové oznámenie ...
Nevýhody
Žiadne
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4681/00 Kanvica
Date of Use 2019-02-10
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4681/00 Kanvica
Date of Use 2019-02-10
Elżbieta Figura
28/11/2021
Polska
Bardzo wytrzymały
Czajnik jest super, dawno kupiony, działa bez zarzutu, ładny
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4681/55 Czajnik
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4681/55 Czajnik
krzychow
20/05/2012
Polska
polecam
Wszystko tip top. Jedyna wada to to, że jest to najgłośniejszy znany mi czajnik. Ale za to b. szybko gotuje.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4681/00 Czajnik
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4681/00 Czajnik