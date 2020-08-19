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Ukončeno
4.8
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Boumy
19/08/2020
Česká republika
Nejlepsi rychlovarna konvice, kterou jsem kdy mela
Konvici jsem dostala darem pred vice jak 10 lety a slouzi dodnes. Vypada stale skvele, porad moderne a vari vodu do ted, coz je pozoruhodne :)
Výhody
Rychle ohreje vodu
Nevýhody
Neznam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4680/80
Date of Use 2018-08-19
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4680/80
Date of Use 2018-08-19
blanca
09/07/2014
Polska
Idealny dla 1-2 osób
Elegancki i ozdobny mały czajnik, który długo pozostaje czysty. Dzięki filtrowi Double Action osad z kamienia nie dostaje się do wody. Woda szybko się gotuje, czajnik jest łatwy w czyszczeniu, bardzo wygodny w użyciu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4680/55 Czajnik
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4680/55 Czajnik
CLARA
24/01/2019
Magyarország
Újból megvenném!
Amellett, hogy 'csinos darab', rendszeres, napi többszöri használat mellett is hibátlanul működik már hosszú évek óta. Könnyen kezelhető és tisztítható. Sajnálatos, hogy már nem gyártják, de szerencsénkre ' nekünk van' !
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4680/55 Vízforraló
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4680/55 Vízforraló