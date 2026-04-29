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Návody a dokumentace

User Manual Philips Mini kettle HD4619/20

  • PDF soubor, 599.6 kB
  • 11 March 2024

Jedinečný „indikátor jednoho šálku“ umožňuje, abyste v této miniaturní varné konvici HD4619/20 uvařili pouze tolik vody, kolik potřebujete. Přitom vám nezabere příliš mnoho místa v kuchyni. Díky tomu můžete snadno ušetřit až 50 % energie a snížit své působení na životní prostředí.

  • PDF soubor
  • 31 March 2024

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