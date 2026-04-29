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Ukončeno
Podpora
HD4419/20
Ukončeno
User Manual Philips Table grill
Tento výkonný stolní gril je vybaven grilovací deskou Philips pro vysoké teploty, díky které si jídlo zachová veškerou šťavnatost. Rychle se zahřeje a jeho mimořádně silná deska zůstane horká, ať se děje cokoli, zatímco budete na žebrované či hladké straně připravovat mnoho lahůdek.