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Pure Essentials Collection Topinkovač

Ukončeno

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Pure Essentials CollectionTopinkovač

HD2686/30

Pure Essentials Collection Topinkovač

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips Pure Essentials Collection Toaster

  • PDF soubor, 1.2 MB
  • 19 March 2024

S topinkovačem Philips HD2686/30 s mimořádně dlouhými a širokými otvory připravíte topinky přesně podle svých představ. Osm digitálních nastavení tmavosti nabízí plnou kontrolu nad přípravou, a tak získáte topinku opečenou přesně podle vaší chuti.

  • PDF soubor
  • 31 March 2024

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