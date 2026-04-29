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Ukončeno
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HD2686/30
Ukončeno
User Manual Philips Pure Essentials Collection Toaster
S topinkovačem Philips HD2686/30 s mimořádně dlouhými a širokými otvory připravíte topinky přesně podle svých představ. Osm digitálních nastavení tmavosti nabízí plnou kontrolu nad přípravou, a tak získáte topinku opečenou přesně podle vaší chuti.