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Ukončeno
Podpora
HD2627/20
Ukončeno
User Manual Philips Toaster
Topinkovač vybavený otvory s proměnlivou šířkou pro rovnoměrně dozlatova opečené topinky, ať silné nebo tenké. Je praktický díky rozpékači pečiva a funkci rozmrazování a ohřevu. Bezpečné použití je zajištěno vysokým zdvihem, tlačítkem pro zrušení operace a vnějším pláštěm v provedení Coolwall.