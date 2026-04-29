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Topinkovač

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Topinkovač

HD2627/20

Topinkovač

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips Toaster

  • PDF soubor, 3.9 MB
  • 10 March 2024

Topinkovač vybavený otvory s proměnlivou šířkou pro rovnoměrně dozlatova opečené topinky, ať silné nebo tenké. Je praktický díky rozpékači pečiva a funkci rozmrazování a ohřevu. Bezpečné použití je zajištěno vysokým zdvihem, tlačítkem pro zrušení operace a vnějším pláštěm v provedení Coolwall.

  • PDF soubor
  • 31 March 2024

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